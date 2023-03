LIVE MAN CITY-BURNLEY (18u45). Kompany keert terug naar City, maar maakt zich geen illusies: “Zij willen de Champions League winnen, wij de Championship”

Belgisch voetbal Na de straffe prestaties in Europa: hoe sterk is ons voetbal écht? HLN besprak het met vijf CEO’s van Belgische topclubs: “Mogen geen hosanna roepen”

Drie Europese kwartfinalisten: sinds 1992 niet meer gebeurd. Het coëfficiëntenrecord: gebroken. Op papier floreert het Belgisch voetbal, terwijl ons buikgevoel zegt dat het niveau niet meteen gestegen is. HLN sprak daarom met de CEO’s van de vijf ploegen die Europees spelen/speelden, met de vraag: hoeveel waarde moeten we hechten aan de Europese campagne? Hoe sterk zijn onze clubs écht? Zegt Michel Louwagie: “Het is waanzin te denken dat we Nederland kunnen voorbijsteken”. Waarop Vincent Mannaert en Jesper Fredberg: “We moeten hóger mikken.”