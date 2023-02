LIVE LUDOGORETS-ANDERLECHT. Paars-wit zoekt naar de gelijkmaker, maar vindt hem voorlopig niet

“Op dit niveau zijn er maar weinig achter­poort­jes”: onze chef voetbal zag dat Club Brugge de wet van de sterkste onderging

Geen stunt voor Club Brugge in de Champions League. Blauw-zwart opende veelbelovend, maar forceerde in offensief opzicht amper iets. “De zestien van Benfica was een spookstad”, stelt onze chef voetbal Niels Poissonnier. “Dat krijg je natuurlijk als je zonder echte spits speelt.” Een analyse.