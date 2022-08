LIVE LOTING CHAMPIONS LEAGUE. De mogelijke tegenstanders van Club - De Bruyne, Benzema of Courtois straks UEFA Speler van het Jaar?



Champions LeagueStraks, om 18u, gaat Club Brugge in Istanboel in de trommel voor de loting van de groepsfase van de Champions League. Blauw-zwart zit in pot vier en kan dus in een loodzware poule met zeg maar Manchester City, FC Barcelona en Inter Milaan terechtkomen. Of wordt het een haalbare loting met pakweg Eintracht Frankfurt, FC Sevilla en RB Salzburg? Vanavond kennen we het antwoord en u volgt de loting hier LIVE op de voet!