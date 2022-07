LIVE. Loïs Openda trekt naar Lens, Club Brugge vangt zo’n 10 miljoen euro - Officieel: Vlap naar Twente - Nieuwe linksachter voor OHL

Club Brugge Kopstoot komt Nsoki duur te staan, Fransman mist drie komende (oefen)wedstrijden

Drie wedstrijden schorsing plus één met uitstel. Dat is het verdict voor Stanley Nsoki na zijn kopstoot tegen Beerschot van vorige zaterdag. Al valt de schade mee, de Fransman mist de komende twee oefenwedstrijden tegen FC Kopenhagen (zaterdag) en FC Utrecht (woensdag), alsook de Supercup tegen AA Gent op zondag 17 juli. Pas op speeldag 1 in de thuiswedstrijd tegen KRC Genk mag de verdediger opnieuw in actie komen. Bovenop de strafmaat kreeg Nsoki ook een boete van 3.500 euro.

8:22