LIVE LIVERPOOL-ARSENAL. Trossard begint op de bank: Jesus krijgt de voorkeur op onze landgenoot

Excuses richting het meegereis­de In­ter-pu­bliek: Romelu Lukaku mist vanop een meter en ziet Salernita­na in het slot gelijkma­ken

Inter heeft niet kunnen winnen in Salernitana. Het werd 1-1, nadat de Nerazzurri in het absolute slot de gelijkmaker slikte. Romelu Lukaku beleefde een frustrerende namiddag. De Rode Duivel was wel goed voor een assist, maar miste in de tweede helft opnieuw een reuzenkans. Na afloop ging hij zich excuseren bij de meegereisde Inter-fans.