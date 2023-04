LIVE LIVERPOOL-ARSENAL. 0-2! Jesus kopt het leer tegen de netten

KIJK. Courtois, baas in eigen zestien, kan prijzen­kast bij Real vervolledi­gen: “Bij 0-2 kreeg Barcelona beetje angst”

Thibaut Courtois en Real Madrid staan in de finale van de Copa del Rey. Real won met 0-4 tegen aartsrivaal Barcelona. Karim Benzema was de grote uitblinker met een loepzuivere hattrick. Courtois - baas in zijn zestien: “Bij de 0-2 werd Barcelona een beetje bang.”