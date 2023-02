LIVE LEICESTER-ARSENAL. Openingsdoelpunt Trossard afgekeurd

Tijd voor een schietge­bed­je, Hein: hoe geteisterd AA Gent cruciale week met bang hartje aanvat

Een geluk dat het UZ niet ver is. Geen top zes-team dat zó door blessures geteisterd is als AA Gent. Het wordt in deze cruciale week - eerst Qarabag, dan Club - weer harken. Tijd voor een schietgebedje, Hein.