LIVE. Lang en Verbruggen op de bank bij Oranje, dat vol aan de bak moet tegen Griekenland

Timing als rode draad: waarom Amadou Onana nog bij Everton speelt en nú al een leider is bij de Rode Duivels

“Ik blijf ‘humble’, nederig. En gefocust op m’n taken.” Amadou Onana (22) wordt tegenwoordig al genoemd als aanvoerder in spe bij de Rode Duivels. Net als zijn keuze om bij Everton te blijven is dat een verhaal waar timing de rode draad is.