LIVE. Laatste oefenpot voor Frankrijk: maken Mbappé en co korte metten met Bulgarije?

EK voetbal Paniekgolf door Spanje: bang afwachten of Busquets als enige besmet is, voorberei­ding grondig door elkaar geschud

7 juni Spanje gaat alweer vol zorgen naar een groot toernooi. La Roja is in de ban van corona. De voorbereiding is helemaal verstoord – hopelijk voor hen blijft het bij die ene besmetting van aanvoerder Sergio Busquets. En ook bij Portugal - zij oefenden tegen Spanje - houden ze hun hart vast.