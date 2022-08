LIVE. Laatste kans voor Rode Duivels met naderende deadline: Januzaj in Sevilla voor medische testen - Torino drukt door voor Praet

Jupiler Pro League Hein Vanhaeze­brou­ck fileert optreden Laforge en VAR na nederlaag in hectische topper tegen Antwerp: “Wat hier is gebeurd, is een beetje voorspel­baar”

Opsteker voor Antwerp. Drie dagen na de Europese uitschakeling heeft de Great Old met 1-2 gewonnen in de Ghelamco Arena. Een nieuwe domper voor AA Gent, dat voor de derde keer op rij verliest. Coach Vanhaezebrouck viseerde na afloop vooral scheidsrechter Nicolas Laforge: “Wat hier is gebeurd, is al een beetje voorspelbaar”. Onze huisref Tim Pots is lovend voor VAR Kevin Van Damme (“Hij beoordeelde drie keer correct”) maar niet voor ref Laforge (“Foute inschatting”).

28 augustus