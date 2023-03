LIVE. Kraker tussen Man City en Bayern in kwartfinales Champions League, straks gaan Union, Gent en Anderlecht in de trommel

KIJK. Ongeloof­lijk: Amerikaan­se topclub ondanks 35 (!) schoten uit Champions League geknikkerd door Haïtiaanse ploeg

Niet Haaland of Orban, maar wel een Haïtiaanse club zorgt deze week voor dé stunt in het internationale voetbal. Het onbekende Violette AC knikkert namelijk topclub Austin FC uit de Amerikaanse Champions league. Een weergaloze prestatie an sich, maar des te meer omdat de club al bijna een jaar geen competitie meer speelt. Bekijk de samenvatting hierboven.