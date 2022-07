LIVE. Koulibaly (ex-Genk) maakt toptransfer naar Chelsea - Overbodige Mbenza verlaat Antwerp

Belgisch voetbal Roland Duchâtelet is ontgoo­cheld nu Vanden Borre en Mboyo niet worden vervolgd: "Voor match­fixing heeft het gerecht blijkbaar geen budget"

Voormalig Standard-voorzitter Roland Duchâtelet reageert verbaasd op het feit dat de voetbalbond beslist heeft geen gevolg te geven aan zijn klacht naar aanleiding van de titelstrijd tussen Anderlecht en Standard in 2014. Duchâtelet had vernomen dat Anthony Vanden Borre en Ilombe Mboyo toen luxehorloges uitdeelden aan de Genk-spelers om wedstrijden te vervalsen. Na onderzoek besliste het Bondsparket beide heren niet te vervolgen. “Je zult aan hen moeten vragen waarom”, zegt Duchâtelet in een reactie.

13 juli