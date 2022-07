LIVE. Koulibaly (ex-Genk) maakt toptransfer naar Chelsea - Lisandro Martinez verlaat Ajax en trekt naar Manchester United

Club Brugge Voorlopig geen sprake van transfer naar AC Milan: De Ketelaere speelt 45 minuten met Club tegen FC Utrecht (4-2)

Nadat hij zaterdag toekeek tijdens de oefenpot tegen FC Kopenhagen, liep hij er vandaag tegen FC Utrecht gewoon weer bij. Charles De Ketelaere wordt in afwachting van een eventuele transfer opnieuw ingezet - verwacht wordt dat hij zondag ook in de Supercup in actie zal komen.

13 juli