LIVE. Kan AA Gent scoren in Riga en zich zo plaatsen voor de laatste voorronde van de Conference League? Voorlopig staat het nog 0-0

Ligue 1 José Fonte stelt Financial Fair Play in vraag en dolt over landgenoot CR7: “Ik vraag hem elke dag om naar Lille te komen”

10:40 Lionel Messi die in de Ligue 1 gaat voetballen, het laat niemand onberoerd. En al zeker niet de arme verdedigers die komend seizoen op het trio Neymar-Mbappé-Messi moeten verdedigen. José Fonte, aanvoerder van landskampioen Lille, kijkt uit naar de uitdaging, al stelt hij de Financial Fair Play rond het hele zaakje wel in vraag.