LIVE. Kalidou Koulibaly (ex-Genk) maakt toptransfer naar Chelsea - Philippe Clement haalt Breel Embolo naar Monaco

Voetbal Football Talk. Manchester City legt Mahrez tot 2025 vast - Club Brugge en Standard presente­ren nieuwe thuistenue

Manchester City heeft flankspeler Riyad Mahrez voor twee extra jaren vastgelegd. De 31-jarige Algerijn kwam in de zomer van 2018 over van Leicester City. Hij had in Manchester nog een contract tot medio 2023, maar dat werd opengebroken tot 2025. In vier seizoenen speelde Mahrez 189 wedstrijden voor City, waarin hij 63 keer scoorde en 45 assists gaf. Hij hielp de club uit Manchester aan drie Premier League-titels, drie League Cups en een FA Cup. Hij haalde in 2021 ook de finale van de Champions League.

15 juli