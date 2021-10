LIVE. Jonge Duivels treffen Denemarken in Leuven. Winnen Openda en co opnieuw in de EK-kwalificaties?

Buitenlands voetbal Er was er eentje in vorm: Lionel Messi tovert tegen Uruguay en scoort op onalledaag­se manier

11 oktober Er was er eentje in vorm vannacht. Versnellen, wegdraaien, passjes buitenkant voet. Lionel Messi voelde zich in de WK-kwalificatiematch tegen Uruguay (3-0) in zijn sas. Schetsend is zijn bijzondere openingsgoal. Zijn 80ste voor Argentinië overigens - geen enkele Zuid-Amerikaanse speler bereikte die kaap voor zijn land. “Alles verliep perfect.”