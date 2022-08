LIVE. Januzaj in Sevilla voor medische testen - Torino drukt door voor Praet - Antwerp huurt Stengs

Antwerp “Vergeet die Hollandse school”: onze chef voetbal ziet hoe esthetiek en het systeem niet heilig zijn bij Van Bommel

Mark van Bommel was niet naar de Ghelamco Arena gekomen om de publieksprijs weg te kapen. Of het balbezit op te eisen. Want hij is niet het prototype van de Hollandse school, zo ziet onze chef voetbal Niels Poissonnier. “Een transformatie die je steeds vaker én bij wel meer van zijn landgenoten ziet.” Realisme boven idealisme - benieuwd of en waar de vlucht straks strandt.

29 augustus