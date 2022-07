LIVE. Jackson Muleka en Standard zijn rond met Besiktas - Sébastien Haller moet voor de doelpunten gaan zorgen bij Dortmund

EK VROUWEN 2022 Van voormalig handbal­ster tot duurste transfer ooit: deze negen sterren willen hun stempel op het EK voetbal voor vrouwen drukken

Vanavond openen Engeland en Oostenrijk in een volgepakt Old Trafford in Manchester het Europees kampioenschap voor vrouwen. Voor sommigen is zo’n EK (of WK) een eerste kennismaking met vrouwenvoetbal. Van een voormalige handbalster tot de duurste transfer ooit, maar geen jongste Gouden Bal-winnares: Alexia Putellas scheurde gisteren de voorste kruisband van de linkerknie. Domper voor de Spaansen. Dit zijn de negen voetbalsters die geacht worden om hun team minstens naar de halve finale te voeren.

