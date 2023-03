LIVE ITALIË-ENGELAND. Kan Engeland revanche nemen voor de verloren EK-finale?

Ex-Anderlecht­spits Fábio Silva ontkent dat hij in onmin vertrok bij paars-wit: “Ik had geen problemen met Riemer”

In een interview met Belgische media had hij geen trek, maar in Nederland deed Fábio Silva wel zijn verhaal aan ‘Voetbal International’. Daarin blikt hij ook terug op zijn korte passage op Neerpede. De jonge Portugees wil in elk geval niet natrappen. “Anderlecht heeft me weer de kans gegeven om me belangrijk te voelen in het team.” Paars-wit speelde vanmiddag overigens een oefenpot tegen PSV, Hannes Delcroix vierde zijn wederoptreden.