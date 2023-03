LIVE ITALIË-ENGELAND (20u45). Kan Engeland revanche nemen voor de verloren EK-finale?

Johan Bakayoko, kersverse Rode Duivel voor wie PSG 10 miljoen euro wou neertellen: “Niet juiste moment”

Het belooft een spannende week te worden voor Johan Bakayoko (19). De vleugelspits van PSV hoorde dat hij de vervanger is van de niet fitte Jérémy Doku en vervoegt de allereerste selectie van de Rode Duivels van Domenico Tedesco. En te zeggen dat ook Ivoorkust nog altijd een optie is. “Maar als België me de kans geeft, grijp ik ze”, zegt de man voor wie PSG in januari nog 10 miljoen euro overhad en die met de ‘FIFA’-game als inspiratie zichzelf pusht om beter te worden.