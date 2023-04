LIVE INTER-MONZA. Lukaku tot twee keer toe gevaarlijk, maar zijn kopbal wordt gered en zijn plaatsbal mist het doelkader

Marc Degryse interviewt Alex Muzio, de fiere voorzitter van Union Saint-Gilloise: “Het heeft me vorig jaar maanden gekost om die tweede plaats te verwerken”

De neerslag van dit interview was oorspronkelijk dubbel zo lang. En dan moet je weten dat Marc Degryse en Union-voorzitter Alex Muzio (38) - een spraakwaterval én ‘a hugger’ - gerust nog enkele uren hadden kunnen doorgaan. Muzio: “Toen Undav vertrok, brak mijn hart. Ik was er kapot van.” Degryse: “Boniface is beter, hoor.”