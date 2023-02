LIVE. Inter-coach hoopt roestige ‘LuLa’ tandem aan het rollen te krijgen: treft basisspeler Lukaku raak tegen Bologna?

Historisch: geen enkele keeper deed laatste 35 (!) jaar beter dan Anderlecht-held Bart Verbruggen

De held van de paars-witte natie? Doelman Bart Verbruggen. Hij moest zich in de penaltyreeks geen enkele keer omdraaien en loodste zo Anderlecht naar de volgende ronde van de Conference League. Extra fraai: de Nederlander is de eerste doelman in 35 (!) jaar die geen goal slikt in een shoot-out van een Europese competitie. “Of ik nu een specialist ben? Laat ons daar nog één match mee wachten.” Hij werd alvast wel verkozen tot speler van de week in de Conference League.