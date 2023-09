LIVE IERLAND-NEDERLAND (20u45). Pakt Oranje de volle buit?

Ontsnapte Cristiano Ronaldo aan rood? Portugese superster gaat stevig door op Slowakije-goa­lie

Portugal is vrijdagavond met de volle buit aan de haal gegaan in Slowakije. Het werd 0-1. Na de wedstrijd ging het niet over de zuinige zege van de troepen van bondscoach Roberto Martínez, maar wél over de gele kaart van Cristiano Ronaldo. Na een drieste ingreep op Slowakije-doelman Martin Dúbravka verdiende ‘CR7' een rood karton.