LIVE IERLAND-FRANKRIJK. Nieuwe zege in de maak voor Frankrijk na klinkende winst tegen Nederland?

PS­V-pers­chef Thijs Slegers op 46-jarige leeftijd overleden

PSV-perschef Thijs Slegers is maandagmorgen op 46-jarige leeftijd overleden. Dat heeft PSV bekendgemaakt. Slegers was al geruime tijd ernstig ziek en deelde in februari het bericht dat hij medisch was uitbehandeld. De voormalig journalist was sinds 2015 in dienst van PSV, de club waar hij daarvoor als reporter over schreef.