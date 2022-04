LIVE. Houdt Racing Genk de punten thuis tegen KV Mechelen?

Champions League Courtois baalt, maar is optimis­tisch: “Voor de neutrale toeschou­wer leuk, als doelman niet. Toch is alles nog mogelijk”

Een zinderende wedstrijd tussen Manchester City en Real Madrid eindigde op 4-3 in het voordeel van de Engelsen. “Voor de neutrale toeschouwer was het een leuke partij, maar niet als doelman”, vertelde Thibaut Courtois vlak na affluiten. “Onze intensiteit moet hoger en we moeten vooral durven", blikte onze landgenoot al even vooruit naar de return volgende week.

27 april