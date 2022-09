LIVE. Haalt Antwerp met Bamba Dieng nog een spits? - Verstraete gespot op KV Mechelen

Challenger Pro League Beerschot blij dat er geen VAR is in Challenger Pro League: dankzij deze goal wint het van Brugse beloften

Opvallend moment in de Challenger Pro League, of het vroegere 1B. In Club NXT - Beerschot, match gespeeld op Schiervelde in Roeselare, kwamen de bezoekers na een wel erg flagrante buitenspelgoal op een 0-2-voorsprong. Dat de goal telde, was omdat noch ref Tom Stevens noch zijn (nochtans uitstekend gepositioneerde) lijnrechter niet gezien hadden dat Baeten wel een meter offside stond toen de ingevallen Sebaoui de bal doorstak. En ook de videoref kwam niet tussen, om de eenvoudige reden dat er in de Challenger Pro League niet voldoende financiële middelen zijn om met een vanuit Tubeke gestuurde videoref te werken.

