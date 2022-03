LIVE. GOAL! Schoofs trapt KV Mechelen op gelijke hoogte

Anderlecht De cijfers achter de grote vorm: waarom Ashimeru de talisman van Anderlecht richting PO1 is

Anderlecht heeft zijn talisman gevonden. De inbreng van Majeed Ashimeru, ten koste van Kristoffer Olsson, is een sleutelzet gebleken in de strijd om play-off 1. Het belang van ‘Magic Majeed’ in statistieken.

15 maart