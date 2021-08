LIVE. GOAL! Lambert brengt Eupen tegen de gang van het spel in op voorsprong

Antwerp Nu ook helemaal rond: Antwerp kondigt toptrans­fer van Radja Nainggolan aan

17:32 Het is nu ook helemaal officieel. Ex-Rode Duivel Radja Nainggolan (33) is een Antwerp-speler. De middenvelder doorstond zijn medische testen en tekende een contract voor twee jaar op de Bosuil. “Het is leuk om terug thuis te komen.”