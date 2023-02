LIVE GENT-QARABAG. Roef en Cederick Van Daele doen het! Gent naar de volgende ronde!!!

Aftellen naar loting: Union hoopt op droomaffi­che Man United of Juve in Europa League, treft Anderlecht weer West Ham in Conference League?

De Europese playoffs-tussenronde is afgerond. Bij de loting voor de achtste finales in de Europa League morgenmiddag (12u) mag Union dromen van Man United of Juventus. “We hopen op een grote naam”, zegt CEO Philippe Bormans. Bij de loting van de Conference League (13u) maken Anderlecht en AA Gent kans op een ‘haalbare kaart, of krijgt paars-wit een revanche tegen West Ham?