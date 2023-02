LIVE GENT-QARABAG. AA Gent overtuigt nog niet tegen de Azeri’s

Hoe Cercle de “f*cking pussies” bij Club overrompel­de: een blik op de indrukwek­ken­de fysieke parameters bij groen-zwart

Dat Club Brugge een punt uit de brand wist te slepen in de Brugse derby tegen Cercle was op zich een klein mirakel. Ook de cijfers tonen het aan: de landskampioen werd onder de voet gelopen door de Vereniging, en dat vooral door twee exponenten in groen en zwart. “We lopen niet gewoon om de beste cijfers te hebben.”