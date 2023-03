LIVE GENK-UNION (zo, 18u30). Vrancken voor topper: “Afwachten of Heynen en Muñoz speelklaar geraken”

Een afstraf­fing als afscheid: Club Brugge krijgt pandoering aange­smeerd van superieur Benfica en verlaat Europa langs achterdeur

Gewogen en veel te licht bevonden tegen een erg sterk Benfica. Club Brugge is genadeloos uit de Champions League geknikkerd. In het Estadio da Luz waren de Portugezen heer en meester: 5-1. Einde in mineur van een Champions League-campagne die zo mooi begonnen was.