LIVE GENK-OLYMPIAKOS (VTM 2, 20u). Genk wil met thuiszege play-offs Europa League bereiken: dit zijn de vermoedelijke opstellingen

De Limburgse club blijft wel inzetten op een transfer van Paul Onuachu, die zelf eveneens zijn zinnen op een terugkeer heeft gezet. De gewezen Gouden Schoen verliet eind januari de Cegeka Arena om zijn Premier League-droom in vervulling te laten komen, maar een succes werd zijn verblijf bij The Saints niet. (BFA)

“De match tegen Olympiakos zal zeker niet mijn laatste voor Genk zijn”, kwam Paintsil op de persconferentie van vandaag terug op de zaak. “Zo, dat is duidelijk", pikte Wouter Vrancken meteen in. “Ik spreek de waarheid”, lachte Paintsil. “Ik ben gefocust op Genk. Ik ben hier graag en sta hier nog drie jaar onder contract.”

Wouter Vrancken: "Geen kinderachtig penaltycupke georganiseerd"

"Ik hoef de waarde van deze match niet extra te benadrukken bij mijn spelers", zegt Wouter Vrancken, die moed kon putten uit de 0-1-zege op Cercle Brugge van zondag. "Winnen is altijd het beste medicijn, zeker de manier waarop. Dan heb ik het niet over de schoonheid van het spel, maar de wijze waarop we het samen gedaan hebben. Iedereen in de kleedkamer heeft het vastgepakt."

"In Olympiakos hebben we een paar echt goeie kansen gehad", ging Vrancken verder. "En op 30 seconden in de beginfase na stond het goed. Mijn spelers hebben ook het gevoel dat ze voetballend iets kunnen doen tegen dit Olympiakos, maar je weet ook niet hoe aanvallend of verdedigend de Grieken hier voor de dag gaan komen. Het zal aankomen op de scherpte van de dag."

Voor Servette Genève gaf Vrancken aan dat zijn ploeg niet op strafschoppen had getraind. Paintsil beweerde nu anders. "Het is niet zo dat we een apart moment hebben genomen en met geluidsboxen een kinderachtig penaltycupke hebben gehouden", nuanceerde Vrancken. "Neen, op matchdag -2 of -1 krijgen de spelers in de laatste vijf à tien minuten de tijd om te doen wat ze voor zichzelf nodig vinden. De een schaaft zijn techniek bij met Michel Ribeiro (techniektrainer, red.), de ander schiet een paar vrije trappen en je hebt er een paar die strafschoppen nemen. Op dat vlak is het niet anders dan voor Servette."

"Bij penaltyreeksen blijft de mentale factor doorslaggevend. Als wij straks een achterstand ophalen, dan leef je in de euforie. Dat is heel anders dan tegen Servette, waartegen we heel lang tevergeefs op zoek waren naar die cruciale treffer. Het blijft sowieso een loterij." (BFA)