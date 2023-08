LIVE GENK-OLYMPIAKOS. Doelpuntenmaker Paintsil pakt domme rode kaart voor natrappen, houdt Genk nog stand?

KIJK. “Hij is er al 32, hé. Dit is een ramp voor hem”: Degryse stelt dat De Bruyne nu écht z’n tijd moet nemen om terug te keren

Zorgen moeten we ons niet maken, stelt Marc Degryse in de VTM-studio. Maar hij raadt Kevin De Bruyne (32) wel aan om nu écht zijn tijd te nemen om terug te keren na de nieuwe hamstringblessure. “Want willen we het EK winnen, hebben we een fitte De Bruyne nodig.”