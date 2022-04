LIVE. Geen verrassing: Origi op de bank - Spelersbus Liverpool warm onthaald door thuisfans

La Liga Alweer een thuisneder­laag: Barcelona gaat nu ook onderuit tegen Rayo Vallecano

Drie thuisnederlagen over alle competities heen. Barcelona heeft stilaan last van een thuiscomplex. Of is dat overdreven? Na een vroege 0-1-achterstand beten de Catalanen een hele avond hun tanden stuk op middenmoter Rayo Vallecano.

