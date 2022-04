LIVE. Geen verrassing: Origi op de bank - Spaanse fans zorgen voor sfeer in centrum Liverpool

Champions League Twee keer ‘belaagd’ in één minuut: jongetje loopt grasmat op voor knuffel met De Bruyne, andere veldbestor­mer scoort selfie

Toegegeven, we voelden ons gisteren tijdens Manchester City-Real Madrid allemaal als kinderen in een snoepwinkel. De man die heel wat zoets op de mat legde, zag in het slot nog twee fans zijn richting uitlopen. Of hoe Kevin De Bruyne in het slot van een weergaloze match nog even ‘belaagd’ werd door twee jonge fans.

8:35