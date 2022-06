LIVE. Géén 1-0, openingsgoal van Hofmann wordt afgekeurd

Rode Duivels EXCLUSIEF. Alexis Saelemae­kers over Zlatan, de titel met Milan, de exit van Kompany en de Nations League: “Ik hoop op speeltijd, zodat ik me kan bewijzen”

“Mij hoor je niet klagen.” Alexis Saelemaekers keek in tegenstelling tot enkele andere Rode Duivels wél uit naar dit Nations League-vierluik. De jonge winger van Milan hoopt de komende dagen zijn plaatsje in de kern voor het WK veilig te stellen. “Ik hoop op speeltijd, zodat ik aan de coach kan tonen dat ik deze ploeg iets kan bijbrengen.” In een exclusief gesprek met onze analist Gilles De Bilde heeft hij het over de nationale ploeg, z’n titel bij Milan, de impact van Zlatan én over het vertrek van z’n ex-ploeggenoot Kompany bij Anderlecht.

16:22