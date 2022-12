LIVE FRANKRIJK-POLEN. Boeken toe: Mbappé jaagt de bal staalhard tegen de touwen, Frankrijk richting kwartfinales

“Lineker, Kompany en co verwend met luxever­blijf in Qatar” volgens Britse tabloid, BBC-ge­zicht dient krant van antwoord

BBC-gezicht Gary Lineker is niet opgezet met de berichtgeving van de Britse krant Daily Mail over zijn verblijf in Qatar. Volgens de tabloid slapen de ex-topvoetballer en zijn collega’s bij de Britse openbare omroep, onder wie tot voor kort ook Vincent Kompany, in een duur luxeverblijf. “Maar ze verzinnen gewoon dingen”, gaat Lineker in het verweer.

