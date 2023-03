LIVE FRANKRIJK-NEDERLAND. Nederland ziet af tegen een imponerend Frankrijk, Mbappé maakt er na 20 minuten 3-0 van

Voetbal Italië mist EK-kwalifica­tie­start in kraker tegen Engeland (1-2), Kane kroont zich met 54ste interland­goal tot recordtop­schut­ter

Italië heeft zijn start gemist in de EK-kwalificatiestrijd. Engeland bleek met 1-2 te sterk in de kraker en kon voor het eerst sinds 1961 op Italiaanse bodem tegen Italië winnen. Harry Kane kroonde zich met zijn 54ste interlandgoal tot recordtopschutter van The Three Lions. Bij de Azzurri scoorde de ‘verrassende’ spitskeuze Mateo Retegui bij zijn debuut.