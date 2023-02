LIVE FRANKFURT-NAPOLI. Di Lorenzo maakt er met een lage schuiver 0-2 van

Thierry Henry is onder de indruk van het werk van Philippe Clement: “Monaco is best gestructu­reer­de ploeg in Ligue 1”

Monaco is de laatste tijd in uitstekende doen. De troepen van Philippe Clement versloegen onlangs nog het sterrenensemble van PSG met 3-1. Ook Thierry Henry is onder de indruk. De ex-coach van Monaco uitte op de Franse televisie zijn waardering voor het werk van onze landgenoot.