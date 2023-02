LIVE FRANKFURT-NAPOLI. 0-1! Osimhen zet Napoli op voorsprong

Antwerp winnaar van het weekend , maar schorsing Alderwei­reld en De Laet betekent puzzelwerk voor Van Bommel

Antwerp boekte een probleemloze zege tegen Eupen en loopt zo in op Genk en Union. Maar er was ook minder goed nieuws voor de Great Old, want op OHL moeten Toby Alderweireld en Ritchie De Laet geschorst toekijken. Alwéér puzzelwerk voor Mark van Bommel.