LIVE FINALE FA CUP. Droomstart voor De Bruyne en co! Gündogan trapt Man City al na handvol seconden op voorsprong

Stadsrivalen Manchester City en Manchester United kijken elkaar vanmiddag in de ogen in de finale van de FA Cup. Blijven Kevin De Bruyne en co op koers voor een historische treble? Of pakt United z'n tweede prijs van het seizoen? Volg het op de voet in onderstaande liveblog!