LIVE FINALE FA CUP. De Bruyne en co domineren, maar Man United leeft nog dankzij omgezette strafschop Fernandes

Stadsrivalen Manchester City en Manchester United kijken elkaar in de ogen in de finale van de FA Cup. Gündogan zette De Bruyne en co op voorsprong met het snelste doelpunt ooit in een FA Cup-finale, maar Fernandes hing de bordjes gelijk vanop de stip. Volg het op de voet in onderstaande liveblog!