LIVE FINALE CONFERENCE LEAGUE. Slordigheden en vliegende bekers domineren matige eerste helft in Praag

LIVE CHAMPIONS LEAGUE. Haaland hoopt grote droom waar te maken: “Wil geschiede­nis schrijven” - Inter houdt druk af: “City is beste ploeg ter wereld”

De apotheose van het voetbalseizoen. Zaterdag om 21u staan Manchester City en Inter in Istanbul tegenover elkaar in de Champions League-finale. Rode Duivels én boezemvrienden Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku gaan er op zoek naar de ultieme bekroning van hun carrière. De aanloop naar de finale kan u op de voet volgen in onze liveblog. De wedstrijd zelf is zaterdag te bekijken op VTM 2.