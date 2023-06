LIVE FINALE CONFERENCE LEAGUE. Kouamé treft paal in slotseconde van eerste helft, vliegende bekers ontsieren finale in Praag

KIJK. Bezorgde dit briefje Antwerp de titel? Kampioenen­goal van Alderwei­reld was geen toeval: “Hier hadden we op getraind”

Het was de allesbepalende zet van Mark van Bommel. Toby Alderweireld die, toen Antwerp in Genk met de rug tegen de muur stond, voorin postvatte. Wat de verdediger vervolgens in minuut 94 deed, werd voetbalgeschiedenis. En allerminst toeval, zo vertelden Marc Overmars en Paul Gheysens.