LIVE FA CUP-FINALE (16u). Guardiola schept duidelijkheid voor Man City-United: “De Bruyne heeft goed getraind en is fit”

Nee, tickets zijn er niet meer, maar kan je de matchen ook volgen op een reuzen­scherm? En bestaat de kans op rellen? Alles wat u als supporter moet weten over de titel­strijd

Komend weekend kent de titelstrijd in de Jupiler Pro League haar ontknoping. Pakt Antwerp de dubbel? Of wordt het Union? Of toch nog Genk? De fans van de drie clubs willen een mogelijke titel natuurlijk voor geen geld van de wereld missen. Maar wat als u geen ticket hebt? Waar kan u dan terecht om te vieren? Hieronder vindt u een antwoord op alle praktische hamvragen.