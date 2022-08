LIVE EUROPESE SUPERCUP. Pakken Real-Belgen eerste prijs van het seizoen? - Ancelotti: “Alle spelers voelen zich goed. De ploeg is nog beter geworden”

Jupiler Pro League Antwerp behoudt perfect rapport dankzij verschil­len­de knappe goals tegen OHL, Alderwei­reld: “Titelkan­di­daat? Dat is héél vroeg”

We zijn drie speeldagen ver en Antwerp staat waar het wil staan: alleen op kop van het klassement. Antwerp klopte - niet zonder moeite - OH Leuven en is zo de enige ploeg in de hoogste klasse die nog een perfect rapport kan voorleggen. De anderen weten meteen waar ze voor staan.

8 augustus