LIVE EUROPA LEAGUE. Sleept Juventus een goede uitgangspositie uit de brand tegen Sevilla? Wat kan Mourinho met Roma tegen Leverkusen?

In de Europa League zijn ze toe aan de halve finales. Union-killer Leverkusen speelt vanavond in Rome tegen het AS Roma van José Mourinho. In de partij ontvangt Juventus Europa League-specialist Sevilla. Volg beide matchen vanaf 21u op de voet in onze liveblog.