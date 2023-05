LIVE EUROPA LEAGUE. Leverkusen duwt Roma terug op eigen helft, Juve loert op de counter tegen Sevilla

Opnieuw onrust bij top Belgische voetbal­bond: directeurs hekelen voorzitter Paul Van den Bulck in brief

Het rommelt opnieuw aan de top van de Belgische voetbalbond. De onvrede is deze keer gericht op voorzitter Paul Van den Bulck. In een brief naar de leden van de Raad van Bestuur heeft het directiecomité de moeizame relatie met de bondsvoorzitter aangekaart. Die speelde onlangs nog een cruciale rol in het ontslag van CEO Peter Bossaert.