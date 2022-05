LIVE EUROPA LEAGUE. Frankfurt en Rangers komen niet tot scoren in weinig hoogstaande eerste helft

Jupiler Pro League De gemiste kansen tegen Antwerp, de gemiste strafschop van Vanzeir en de rode kaart van Machida: zo zag Union Club alsnog terugkeren

Union leek lang op weg om iedereen — en dan vooral Club Brugge — een neus te zetten en als promovendus kampioen te worden. Maar naar het einde toe begon blauw-zwart langzaam aan de achterstand te knabbelen, om er uiteindelijk in de Champions' play-offs op en over te gaan. Waar heeft Union de titel laten liggen? In bovenstaande video ziet u de momenten die Club alsnog op het goeie spoor hielpen.

16 mei