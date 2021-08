LIVE. Enthousiast AA Gent duwt door na de aansluitingstreffer en zoekt de gelijkmaker

Premier League Reporting for duty: Kevin De Bruyne meldt zich weer op training bij Man City

2 augustus De meeste Rode Duivels staan al een week of langer weer op een oefenveld, maar vandaag hervatte ook Kevin De Bruyne de trainingen bij Manchester City. Pep Guardiola gunde de Speler van het Jaar in de Premier League een maand verlof na de uitschakeling op het EK. Tijd die hij kon gebruiken om de batterijen op te laden. Vorige zomer kon hij niet weg, omdat vrouw Michele hoogzwanger was van dochtertje Suri. De Bruyne heeft wel eens geklaagd dat hij sinds het WK in 2018 nauwelijks vakantie heeft gehad.